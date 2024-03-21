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Пуск корабля “Союз МС-25” перенесен на 23 марта

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Пуск корабля "Союз МС-25" перенесен на 23 марта

Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя “Союз-2.1а” с кораблем “Союз МС-25” с космодрома Байконур

Пуск ракеты с кораблем “Союз МС-25” перенесен на субботу, 23 марта, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.«

"У нас назначена резервная дата – 23 марта, 17 часов 36 минут по местному времени, соответственно 15 часов 36 минут 10 секунд по Москве", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

Ракету “Союз-2.1а” с кораблем “Союз МС-25” с Байконура должны были запустить в четверг, но примерно за 20 секунд до старта пуск отменили.

В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, гражданка Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

В середине февраля радио Sputnik сообщало об успешной стыковке с МКС космического корабля “Прогресс МС-26”.

Взято отсюда.

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