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Пуск ракеты с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” к МКС отменен

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Пуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к МКС отменен

Вывоз ракеты-носителя “Союз-2.1а” с кораблем “Союз МС-25” на стартовый комплекс космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” к Международной космической станции (МКС) отменен, следует из трансляции Роскосмоса.

Старт был запланирован на 16:21 мск, однако в последний момент полет ракеты решили отменить.

В экипаж входят космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.«

"К сожалению, прозвучала команда на отмену пуска, мы будем следить за всеми новостями с космодрома Байконур", – приводит РИА Новости слова ведущего трансляции.

Причины отмены пуска не уточняются.

В середине февраля радио Sputnik сообщало об успешной стыковке с МКС космического корабля “Прогресс МС-26”.

Взято отсюда.

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