Путин анонсировал газификацию Камчатки и других регионов с помощью СПГ

Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о планах газифицировать с помощью сжиженного природного газа (СПГ) Камчатский край и некоторые другие регионы страны.«

"В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", – сказал президент.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.