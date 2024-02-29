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Путин анонсировал газификацию Камчатки и других регионов с помощью СПГ

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Путин анонсировал газификацию Камчатки и других регионов с помощью СПГ

Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о планах газифицировать с помощью сжиженного природного газа (СПГ) Камчатский край и некоторые другие регионы страны.«

"В планах обеспечить этим экологичным топливом (газом) города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы", – сказал президент.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.

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