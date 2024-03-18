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Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

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Путин: железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка восстановленаСюжетВзрыв на Крымском мосту

Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

Восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска станет альтернативой Крымскому мосту. Ее появление анонсировал президент России Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, его слова приводит агентство ТАСС.

Глава государства отметил, что в стране продолжат восстанавливать железную дорогу, которая идет из Ростовской области через Донбасс и Новороссию. Президент пообещал, что скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь. «И это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста», — добавил он.

Путин также подчеркнул, что Россия и Крым будут идти вместе и дальше рука об руку. Он указал на то, что это будет доказываться не на словах, а на деле, отчего страна и полуостров станут лишь сильнее.

В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что новая железная дорога из Ростовской области в Крым, которая станет альтернативой маршруту по Крымскому мосту, находится на этапе проектирования.

Взято
отсюда

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