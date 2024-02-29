Путин анонсировал запуск программы “Земский работник культуры”

Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал введение выплат для работников культуры, переезжающим на работу в села.«

"Кроме того, по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор", запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Люди постоянно говорят об этом на встречах. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона рублей", – сказал глава государства.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.