Путин дал старт строительству ВСМ между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Глава государства выступил на специальной церемонии, которую провели в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.«

"У нас, конечно, самые лучшие железные дороги. У меня сомнений нет. Но, я так понимаю, что строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов", – приводит РИА Новости слова Путина.

Строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года.

Благодаря будущей магистрали время в пути между Москвой и Петербургом сократится до двух часов 15 минут.

Составы будут ходить каждые 10–15 минут, первые из них должны появиться на линии к 2028 году, добавляет “Петербургский дневник”.

Радио Sputnik также сообщало, что, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, проект ВСМ увеличит технологический суверенитет России.

Взято отсюда.