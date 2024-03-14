реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Путин дал старт строительству ВСМ между Москвой и Петербургом

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Путин дал старт строительству ВСМ между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Глава государства выступил на специальной церемонии, которую провели в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.«

"У нас, конечно, самые лучшие железные дороги. У меня сомнений нет. Но, я так понимаю, что строительство высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов", – приводит РИА Новости слова Путина.

Строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года.

Благодаря будущей магистрали время в пути между Москвой и Петербургом сократится до двух часов 15 минут.

Составы будут ходить каждые 10–15 минут, первые из них должны появиться на линии к 2028 году, добавляет “Петербургский дневник”.

Радио Sputnik также сообщало, что, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, проект ВСМ увеличит технологический суверенитет России.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Стали известны подробности убийства пропавшего бийчанина

В Бийске задержали двух молодых людей по подозрению в убийстве…

РЖД анонсировали скидку 15% пассажирам с детьми при покупке…

Для получения скидки на поездах дальнего следования нужно оформлять в…

В Алтайском крае задержали сбытчиков запрещенных веществ

Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств были задержаны и доставлены…

МИД России отказался от участия в мирной конференции по…

“Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp