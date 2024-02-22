Путин и зарубежные лидеры приняли участие в открытии “Игр будущего”

Президент России Владимир Путин дал старт первым международным мультиспортивным соревнованиям, он отметил, что “Игры будущего” – это свобода от политической конъюнктуры и двойных стандартов.«”Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна остается одной из ведущих спортивных держав планеты, Родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. “Игры будущего” – наш дар мировой спортивной семье”, – сказал Путин на открытии мультиспортивного турнира.

Российский лидер также обратил внимание на 21 дисциплину в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.«”Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность “Игр будущего””, – сказал Путин.

Соревнования продлятся 10 дней.

Ранее радио Sputnik рассказало, что на “Игры будущего” в Казань отправились волонтеры из Москвы.

Взято отсюда.