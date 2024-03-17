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Путин лидирует на выборах президента РФ по данным 50 процентов голосов

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Путин лидирует на выборах президента РФ по данным 50 процентов голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 50,02% протоколов.

Отмечается, что Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков – 4,01% голосов, Леонид Слуцкий – 3,11% голосов.

Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.

Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

В Центральной избирательной комиссии ранее сообщили, что общая явка на выборах главы государства по состоянию на 20:37 мск составила 74,22%.

Ранее радио Sputnik сообщало, МИД РФ разоблачил фейки о голосовании за рубежом.

Взято отсюда.

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