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Путин на встрече с Собяниным: Москва – это не просто регион

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Путин на встрече с Собяниным: Москва – это не просто регион

Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает телеканал “Москва 24”.«

"Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица, здесь центр и науки, и образования, и промышленности, поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", – отметил Путин.

В связи с этим глава государства подчеркнул, что перечисленные отрасли должны развиваться и дальше.

В ходе отчета мэр доложил, в частности, о рекордном инвестиционном и промышленном росте в Москве: за три года вложения в столицу выросли в три раза. В этом, подчеркнул Собянин, большая заслуга федеральных властей.

Радио Sputnik сообщило, какие направления развития Москвы, по словам Собянина, обозначило послание Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.

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