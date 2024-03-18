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Путин набрал в Москве более 85% голосов избирателей

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Путин набрал в Москве более 85% голосов избирателей

В Москве Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента России, сообщили в ЦИК после обработки 100% протоколов.

“Число территориальных избирательных комиссий – 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, – 128… Путин Владимир Владимирович – 4 580 656 – 85,13%”, – приводит РИА Новости данные Центральной избирательной комиссии.

Владислав Даванков получил поддержку 6,65% московских избирателей, Леонид Слуцкий – 2,83%, Николай Харитонов – 3,84%, уточняется в сообщении.

Ранее радио Sputnik рассказало о предварительных итогах голосования на выборах президента РФ.

Взято отсюда.

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