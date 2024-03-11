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Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению

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Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению

Президент РФ Владимир Путин указом назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу новым замминистра обороны по материально-техническому обеспечению ВС России, сообщили в Минобороны.«

"Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Радио Sputnik сообщало, что Путин подписал указ о новой выплате в случае гибели в зоне СВО.

Взято отсюда.

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