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Путин назвал число солдат и танков противника, пытавшихся проникнуть в РФ

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Путин назвал число солдат и танков противника, пытавшихся проникнуть в РФ

Свыше 2,5 тысячи человек задействовал противник, пытаясь проникнуть на территорию России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Глава государства ранее сообщил, что украинская сторона совершила несколько диверсионно-террористических атак на Белгородском и на Курском направлениях с целью помешать проведению выборов главы государства. «

"Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин", – приводит РИА Новости слова Путина.

Радио Sputnik сообщало, что из-за ракетной опасности в Белгороде прерывали голосование.

Взято отсюда.

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