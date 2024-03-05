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Путин назвал идею отмечать “День томата” замечательной

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Путин назвал идею отмечать "День томата" замечательной

Предложение отмечать “День томата” – замечательная идея, если не будут кидаться помидорами, сказал Владимир Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае.«”Идея хорошая, замечательная, давайте сделаем. Если нужно чем-то помочь, то давайте, в чем проблема”, – приводит РИА Новости слова Путина.

Он поинтересовался, не будут ли кидаться томатами на этом празднике. Авторы идеи заверили, что их будут есть.«”Надо совместить фестиваль вина с фестивалем (томатов, – ред.)”, – пошутил Путин, узнав, что в Ставропольском крае проходит фестиваль вина.

Посещая тепличный комплекс “Солнечный дар” агропромышленного холдинга “Эко-культура” в Ставропольском крае, Путин отметил масштабы предприятия.«”Впечатляет, честно сказать. Целый город построили”, – сказал он.

В ходе общения с работниками агрохолдинга Путина попросили поделиться воспоминаниями о работе в стройотряде.«”А что тут вспоминать… Бери больше – кидай дальше”, – добавил он.

Накануне радио Sputnik писало, о чем мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину.

Взято отсюда.

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