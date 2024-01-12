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Путин назвал кончину Юрия Соломина невосполнимой утратой для России

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Путин назвал кончину Юрия Соломина невосполнимой утратой для России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.

Он отметил, что смерть Соломина является невосполнимой утратой для отечественной культуры.«”Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь”, – приводит текст телеграммы сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что, хотя Соломина больше нет, у россиян остались его творческие работы и светлая память о талантливом и доброжелательном человеке.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни в четверг, 11 января.

С 1961-го он преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, где занимал должность профессора кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении.

Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принес многосерийный фильм “Адъютант его превосходительства”, где он исполнил главную роль.

Прощание и похороны Юрия Соломина пройдут в Москве 15 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Радио Sputnik ранее сообщало о смерти создателя фильма “Адъютант его превосходительства” Игоря Болгарина.

Взято отсюда.

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