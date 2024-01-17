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Путин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в России в 2024 году

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Путин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в России в 2024 году

Урожай зерна в России с учетом новых регионов в этом году составит 147 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление глава государства сделал в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов Федерации.«

"В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых – 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли, но это реалии сегодняшнего дня. В этом году 143 плюс, если посчитать новые территории, плюс еще четыре миллиона, 147 миллионов будет. Непросто посчитать по разным причинам, статистика другая и так далее, но если без новых территорий – 143 миллиона тонн, тоже очень хороший показатель", – цитирует Путина РИА Новости.

Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках, добавил глава государства.

Радио Sputnik также сообщало, что Путин заявил о полной продовольственной безопасности России.

Взято отсюда.

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