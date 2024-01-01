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Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

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Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

Массированный обстрел Белгорода украинскими войсками – теракт, заявил президент РФ Владимир Путин. «

"То, что сейчас произошло в Белгороде, – это, безусловно, террористический акт… Ни одно такое преступление безнаказанным не останется", – сказал глава государства на встрече с военнослужащими в госпитале имени А. А. Вишневского.

Путин отметил, что “у него самого все кипит” и российская армия может ударить по площадям и гражданской инфраструктуре в Киеве, но ВС России наносят удары только по военным объектам.

Подобными терактами киевский режим стремится посеять страх, но Россия будет наращивать удары по военным объектам на территории Украины, подчеркнул глава государства.

Радио Sputnik также писало, что Россия возмутилась молчанием ОБСЕ по поводу удара ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.

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