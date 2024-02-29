Путин: необходимо уменьшить налоговую нагрузку на российские семьи

Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал снизить налоговую нагрузку на российские семьи.«

"… Нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счёт вычетов, о которых сегодня уже сказал. Стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных социальных проектов", – сказал Путин.

Он также поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены после расширения бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации.«”Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно: такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе в белую. При этом, подчеркну, никаких штрафов, подчеркиваю это особо. Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет – в этом смысл амнистий”, – сказал Путин.

Также он отметил, что правительству необходимо в следующем году разработать механизм “не резкого, а именно плавного” увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенного на общий порядок налогообложения.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.12:00

Взято отсюда.