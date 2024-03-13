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Путин объяснил будущую реакцию России на войскам США на Украине

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Путин: если войска США появятся на Украине, к ним отнесемся как к интервентам

Путин объяснил будущую реакцию России на войскам США на Украине

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Российский глава уточнил, что «Штаты это понимают».

Ранее CNN сообщило, что в конце 2022 года США начали «тщательно готовиться» к возможному применению Россией ядерного оружия. Вашингтон на фоне таких опасений тесно сотрудничал с союзниками для разработки планов действий на случай удара и стремился предупредить Москву о последствиях такого шага. Однако CNN подчеркивает, что США в итоге ни разу не получили разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги для ядерного удара.

Взято
отсюда

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