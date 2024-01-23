Путин объяснил важность многодетных семей для России

Многодетные семьи являются опорой России и местом воспитания традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин.«

"Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом "семья". Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем", – цитирует его РИА Новости.

Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов подчеркнул, что вся внутренняя и экономическая политика России, а также национальные программы “так или иначе крутятся вокруг семьи”.

Радио Sputnik сообщало, что Путин подписал указ о статусе многодетной семьи.

Взято отсюда.