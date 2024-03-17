Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе

Проводящая спецоперацию Россия готова договариваться по Украине, исходя из своих интересов, заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Москва готова договариваться и выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения между государствами в долгосрочной перспективе

Однако РФ не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, подчеркнул кандидат в президенты.«

"Всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации боевого соприкосновения, разумеется <…> Я все время говорил и еще раз повторю – мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", – сказал Путин.

Комментируя вероятность скорых переговоров по Украине, он добавил, Россия подумает, с кем договариваться, и “это вопрос, ждущий своего исследователя”.

Кандидат-самовыдвиженец, лидирующий на выборах президента России с результатом 87,17% по итогам обработки 70,03% протоколов, заявил, что одной из основных целей считает решение задач в рамках СВО.

По словам Путина, задача власти заключается в том, чтобы достичь всех поставленных целей, используя доверие россиян.

При этом он обратил внимание, что инициатива на линии боевого соприкосновения полностью принадлежит Вооруженным силам России.«

"…Парни их – противника – просто кромсают сейчас, продвижение каждый день", – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Украинские войска бездумно атакуют, попадая в “мясорубку”, которая выгодна России, продолжил он.«

"Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая "мясорубка" для них. Что же, нам это даже выгодно, пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения вести боевые действия", – сказал Путин при ответе на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

Он не исключил вероятности, что Россия будет вынуждена сформировать санитарную зону на территориях, подконтрольных киевскому режиму.«

"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", – уточнил Путин.

При этом он отметил минимальную эффективность созданных на Украине добровольческих корпусов, добавив, что военные на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части.«

"Вот сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожали, практически 100% было уничтожение было тех, кто забирался там на какие-то 100 метров на нашу территорию", – сказал посетивший свой избирательный штаб кандидат в президенты.

Радио Sputnik сообщало, что Путин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Киева.

Взято отсюда.