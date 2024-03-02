Путин обратился к участникам ВФМ и дал старт мероприятию

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), проходящего в Сириусе, и дал старт мероприятию. «

"Дорогие друзья, искренне рад приветствовать участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи, посланников разных стран и народов, которых здесь, в Сочи, объединила Россия. Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы. И каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий", – сказал Путин в обращении к участникам ВФМ.

Российский лидер, обратив внимание на многообразие состава участников Всемирного фестиваля, подчеркнул, что многонациональное единство для России является величайшей ценностью, оно во многом определяет те принципы, по которым живет страна. «

"Многонациональное единство для нас – величайшая ценность. И это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что участники ВФМ – молодое поколение, которое будет созидать безопасный и справедливый мир. Он отметил, что фестиваль даст возможность обсудить это со сверстниками.«”Уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории. Так же, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках. И конечно, о самой России. О людях, которые здесь живут. Вы лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим”, – сказал президент РФ.

Путин заявил, что Россия строится как страна возможностей для молодежи.«”Мы верим вам, молодежь. И строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога”, – заверил российский лидер.

Президент РФ выразил уверенность в том, что участники Всемирного фестиваля молодежи получат колоссальный заряд позитивных эмоций и вернутся домой с любовью к России.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik рассказало, какой “особый контекст” несет Всемирный фестиваль молодежи.

Взято отсюда.