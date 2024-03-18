Путин обратился с предложением к соперникам на выборах президента РФ

Владимир Путин на встрече с кандидатами в президенты России предложил им продолжать совместную работу для развития страны, сообщает РИА Новости.«”Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач”, – цитирует его агентство.

Путин подчеркнул, что все кандидаты со слов россиян знают, какие решения они ждут от властей.«”И не важно сейчас, какого уровня эта власть, не важно, какая партия какие идеи продвигает. Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим”, – заключил президент РФ.

По итогам обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал 87,28% на выборах главы государства, которые проходили в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков (“Новые люди”) набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.

Радио Sputnik сообщило, кто первым из мировых лидеров поздравил Путина с успехом на выборах.

Взято отсюда.