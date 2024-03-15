Путин отдал свой голос на выборах президента РФ

Действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, Путин выбрал онлайн-вариант голосования.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что из-за ракетной опасности в Белгороде прерывали голосование.

Взято отсюда.