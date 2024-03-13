Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление

Президент РФ Владимир Путин принял решение отменить передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России.
Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
Путин передал иностранные доли в российской структуре компании во временное управление Росимущества в июле 2023 года.
Danone до этого объявила о приостановке реализации инвестиционных проектов, впоследствии уведомив о намерении сократить присутствие в России.
Радио Sputnik также рассказало, что думают в Минфине РФ по поводу возможной национализации компании “Балтика”.
Взято отсюда.