Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление

Президент РФ Владимир Путин принял решение отменить передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России.

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Путин передал иностранные доли в российской структуре компании во временное управление Росимущества в июле 2023 года.

Danone до этого объявила о приостановке реализации инвестиционных проектов, впоследствии уведомив о намерении сократить присутствие в России.

Радио Sputnik также рассказало, что думают в Минфине РФ по поводу возможной национализации компании “Балтика”.

Взято отсюда.