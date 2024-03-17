Путин ответил на вопрос, как отметит свой успех на президентских выборах

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин сообщил о планах пообщаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и представителями генерального штаба ВС России.«”Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!” – сказал Путин изданию Life, отвечая на вопрос, как будет отмечать лидерство на выборах президента России.

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с результатом 87,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 80% протоколов.

Ранее радио Sputnik рассказало, какие еще заявления сделал приехавший в свой избирательный штаб Путин.

Взято отсюда.