Путин ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках во власти

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин отметил, что чем больше женщин работают в руководящих органах власти, тем лучше.«”Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах – муниципальных, региональных, федеральных – тем лучше, будем к этому стремиться”, – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

Путин отметил, что в нынешнем составе правительства мало женщин, подчеркнув, что при принятии кадровых решений никто не исходит исключительно из гендерных соображений, поскольку важнее личные и деловые качества, а также профессиональная подготовка кандидата на ту или иную должность.

Лидирующий на президентских выборах Путин пообещал решать кадровые вопросы в руководстве страны “без суеты, в рабочем режиме”.«

"Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным", – цитирует его РЕН ТВ.

Путин отметил, что вместе с коллегами из правительства, администрации президента и руководством Центробанка подумает над этим вопросом.«

"В рабочем, товарищеском режиме мы эти решения примем", – пообещал он.

Кандидат в президенты обратил внимание, что действующее законодательство позволяет принимать решения по кадровым вопросам “без суеты”, что в России и будут делать.

Радио Sputnik также сообщало, что Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла России в Пакистане.

Взято отсюда.