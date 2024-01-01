Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

Россия в рамках председательства в БРИКС будет учитывать готовность стран в том или ином виде подключиться к объединению и проработает модальности новой категории государств – партнеров организации, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Послание глава государства опубликовано на сайте Кремля в связи с началом председательства в БРИКС Российской Федерации.

По словам Путина, Москва также продолжит усилия по укреплению сотрудничества внутри БРИКС в рамках трех ключевых направлений – политика и безопасность, экономика и финансы, культура.«

"Естественно, особый упор сделаем на повышении внешнеполитической координации стран – участниц, совместном поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности", – отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет способствовать реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021–2024 годы.

Россия также намерена содействовать обеспечению энергетической и продовольственной безопасности, повышению роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитию межбанковской кооперации и расширению использования нацвалют во взаимной торговле, добавил Путин.

Присоединение к БРИКС пяти новых участников свидетельствует о растущем авторитете объединения и повышению его роли в мировых делах, обратил внимание президент.«

"БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности", – сказал Путин.

Он отметил, что “это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности”.«

"Именно в таком ключе <…> и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году, под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"", – цитирует Путина телеканал "360".

Россия, принимая руководящие обязанности в рамках БРИКС, рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами, подчеркнул российский лидер.«

"В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И, безусловно, кульминацией нашей председательской вахты станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", – рассказал глава государства.

Он отметил, что Россия предпримет “все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности”.

Радио Sputnik сообщило, что Аргентина официально отказалась от вступления в БРИКС.

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