Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

Владимир Путин завершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М, передает РИА Новости.

По данным агентства, сверхзвуковой бомбардировщик, носящий имя “Илья Муромец”, приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

Путин рассказал, что полет оставил у него хорошие впечатления. По его словам, Ту-160М – отличная, надежная техника, и ее можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин принял решение совершить полет накануне, именно поэтому в среду он поднялся на борт самолета в ходе визита на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Ту-160М, по данным западных СМИ, представляет опасность для НАТО.

Взято отсюда.