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Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы

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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2024 году

Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 марта, подписал ежегодный указ о призыве в 2024 году граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках Нацгвардии, органах госохраны и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Военные сборы проводятся в стране ежегодно — они направлены на восстановление навыков граждан, ранее служивших в рядах Вооруженных сил России. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Военные сборы касаются и тех, кто был освобожден от военной службы или получил отсрочку.

Взято
отсюда

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