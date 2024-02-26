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Путин подписал указ об образовании новых военных округов

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Путин подписал указ об образовании новых военных округов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий границы создаваемых Ленинградского и Московского военных округов.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.«”Установить следующее военно-административное деление РФ: «Ленинградский военный округ – в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа; «Московский военный округ – в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы”, – говорится в документе.

Радио Sputnik писало, что Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС.

Взято отсюда.

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