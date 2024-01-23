Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.«

"Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. ﻿﻿﻿Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения", – говорится в тексте указа.

Многодетным семьям в России положены выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение женщинам пенсии по старости.

Кроме того, членам многодетных семей предоставляется право на бесплатное посещение музеев, парков и других культурных мероприятий на всей территории страны вне зависимости от места проживания.

Радио Sputnik сообщало, что Путин объявил 2024-й в России Годом семьи.

Взято отсюда.