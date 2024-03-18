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Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ

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Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ

Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами шести стран СНГ и получил поздравления с победой на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля. «

"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Путина по телефону поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Отмечается, что главы государства обсудили ряд ключевых тем международной повестки дня, а также актуальные вопросы развития двусторонних отношений.

Радио Sputnik также сообщило, кто первым из мировых лидеров поздравил Путина с успехом на выборах.

Взято отсюда.

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