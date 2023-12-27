Путин поручил найти системные решения проблемы оплаты труда учителей

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать системные решения проблемы оплаты труда педагогов.«”Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали… Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении”, – цитирует Путина РИА Новости.

На заседании Государственного Совета он отметил, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы – нужно сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, обязательно задействовать потенциал “Сириуса”, платформы “Россия – страна возможностей”, а также движение детей и молодежи.«”Важнейший вопрос – это совершенствование системы оплаты труда. Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда, вместе с тем, нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране. Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам”, – сказал президент.

Иначе, по его словам, между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров.«”Ну понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает. Все это нарушает ключевой принцип – равенство образовательных возможностей для наших детей”, – подчеркнул российский лидер.

Ранее радио Sputnik писало о награждении победителей номинации “Наставничество года” премии #МыВместе.

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