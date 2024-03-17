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Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля

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Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля

Следователи СК работают на месте крушения Ил-76

РИА Новости. ПУТИН ПОРУЧИЛ СК РФ ОБНАРОДОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН КРУШЕНИЯ ИЛ-76 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 1 ИЮЛЯ – КРЕМЛЬ

Горняк22
Взято отсюда
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