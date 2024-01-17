Путин поручил подумать о совершенствовании применения ИИ силовиками

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам подумать о способах совершенствования практики применения искусственного интеллекта (ИИ) при расследовании преступлений.«”Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию”, – приводит РИА Новости фрагмент перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение должно быть исполнено к 1 июля, ответственными за реализацию назначены генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель СК Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Радио Sputnik ранее писало, что в Совфеде предложили “воспитать” ИИ для борьбы с западными нейросетями.Прямой эфирИскусственный интеллект “в законе”: нейросети вычислят преступника11 января, 12:33

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