Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин поручил разработать сайт для переводов русской классики

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Путин поручил разработать сайт для переводов русской классики

Президент России Владимир Путин поручил сформировать цифровую платформу для переводов произведений русской классической литературы XIX–XX веков на иностранные языки.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений Путина по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.«

"Минцифры России подготовить совместно с Минкультуры России, МИД России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX–XX веков", – говорится в перечне поручений.

Отмечается, что задача должна быть выполнена к 15 мая, ответственными назначены главы Минцифры, Минкультуры и МИД Максут Шадаев, Ольга Любимова и Сергей Лавров.

Радио Sputnik также писало, что Путин заявил о невозможности “отмены” российской культуры.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена

06.01.2024

 Новости

Российская система ПВО уничтожила над Черным морем ракету ВСУ “Нептун”

06.01.2024

 Новости

Четырехмиллионный гость выставки “Россия” выиграл поездку на Кубань

06.01.2024

 Новости

В московских парках появились бесплатные горячие напитки

06.01.2024

 Новости

Путин поручил разработать сайт для переводов русской классики

06.01.2024

 Новости

Центры образования “Точка роста” откроют в трети сельских школ на Кубани

06.01.2024

 Новости

Собянин: снабжение домов светом на северо-востоке Москвы восстановлено

06.01.2024

 Новости

В Подмосковье проиндексированы социальные выплаты

06.01.2024

 Новости

Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix