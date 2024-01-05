Путин поручил разработать сайт для переводов русской классики

Президент России Владимир Путин поручил сформировать цифровую платформу для переводов произведений русской классической литературы XIX–XX веков на иностранные языки.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений Путина по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.«

"Минцифры России подготовить совместно с Минкультуры России, МИД России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX–XX веков", – говорится в перечне поручений.

Отмечается, что задача должна быть выполнена к 15 мая, ответственными назначены главы Минцифры, Минкультуры и МИД Максут Шадаев, Ольга Любимова и Сергей Лавров.

Радио Sputnik также писало, что Путин заявил о невозможности “отмены” российской культуры.

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