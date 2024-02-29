Путин поручил увеличить мощность российских суперкомпьютеров в 10 раз

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 10 раз увеличить совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров.«

"Так, в 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача", – сказал президент.

По его словам, в стране необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных.«”Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение”, – добавил российский лидер.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

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