Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.«

"При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 миллиона человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику", – сказал глава государства.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.