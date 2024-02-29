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Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

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Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.«

"При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 миллиона человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику", – сказал глава государства.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.

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