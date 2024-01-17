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Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе

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Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин как кандидат в президенты в среду намерен встретиться с сопредседателями своего штаба и пообщаться с волонтерами.

Избирательный штаб Путина начал работу 21 декабря в Гостином дворе. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики Артем Жога и главврач Московской горбольницы № 52 Марьяна Лысенко.

Как сообщил Машков, на следующей неделе представители штаба планируют направить в центризбирком документы на регистрацию кандидата.«

"С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали два миллиона 500 тысяч, даже больше", – отметил он.

Лысенко в свою очередь рассказала, что избирательный штаб посещают граждане, которые хотят не только поставить подпись и высказать поддержку, но и внести предложения.«”Надо будет комиссию отдельную создать и разбирать эти предложения, потому что там, наверное, много всего интересного. Людям абсолютно не все равно, что будет дальше со страной”, – добавила она.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

В начале января радио Sputnik сообщило, что ЦИК России завершил прием документов от желающих участвовать в выборах президента.

Взято отсюда.

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