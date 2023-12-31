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Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

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Песков: Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войскСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года поздравил командующих участвующих в специальной военной операции (СВО) группировок войск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет про южное, центральное, западное, восточное, а также херсонское и запорожское направления. Глава государства поздравлял военачальников по телефону, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил, что в уходящем году была проделана большая работа, а граждане страны были тверды в отстаивании национальных интересов России, свободы и безопасности государства.

Также глава государства поблагодарил бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Путин подчеркнул, что участников СВО, сражающихся «на переднем крае борьбы за правду и справедливость», поддерживает вся страна.

Взято
отсюда

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