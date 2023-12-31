Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

В поздравлении глава государства отметил, что наступления этих праздников люди ждут с самыми добрыми чувствами.«”Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне верим, что все задуманное обязательно осуществится. От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в ответственном патриаршем служении, здоровья и всего наилучшего”, – говорится в телеграмме.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщало, что Путин обменялся новогодними поздравлениями с председателем КНР Си Цзиньпином.

Взято отсюда.