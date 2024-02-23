Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем защитника Отечества. «”Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества! <…> Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов”, – сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что День защитника Отечества давно стал народным и одним из самых почитаемых в России. Он отмечается во всех коллективах и семьях, в каждом городе и селе, подчеркивая уважение россиян к непростому труду военных, отметил российский лидер.

“Страна, все граждане России верят в силу и надежность своих защитников и знают, что вы всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины”, – заключил президент РФ.

Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Путин приветствовал ветеранов боевых действий, обменявшись с ними рукопожатиями.

Радио Sputnik сообщало, что Путин направил приветствие участникам съезда Союза добровольцев Донбасса.

Взято отсюда.