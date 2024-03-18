Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Как сообщает РИА Новости, российский лидер приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединение полуострова с РФ, мероприятие проходит на Красной площади в Москве.

Президент вышел на сцену вместе с тремя кандидатами, участвовавшими в выборах главы государства. После поздравления все собравшиеся хором спели гимн России.«”Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией”, – сказал глава государства.

Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Он пообещал продолжить эту работу и заверил, что скоро составы пойдут прямо до Севастополя. По словам главы государства, этот маршрут станет альтернативой Крымскому мосту.

Радио Sputnik сообщало, что в Мелитополе прошел автопробег по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.

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