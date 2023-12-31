Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Видео поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

Первыми четырехминутную запись увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год.

В обращении к гражданам глава государства заявил, что в уходящем году было многое сделано и Россия твердо отстаивала свои интересы и ценности.«

"Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой", – сказал Путин.

Он добавил, что главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и “глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия”, масштабных целей, стоящих перед обществом, и ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.

Путин отметил что народ гордится выполняющими боевые задачи в зоне СВО бойцами, назвав их героями. По его словам, военнослужащие также чувствуют единодушную поддержку со стороны граждан.«

"Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим. Ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы – наши герои. Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей. Мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России. Поддержку всего народа", – сказал Путин в новогоднем обращении.

Российский лидер обратил внимание, что в уходящем году Россия доказала умение решать самые сложные задачи и никогда не отступать.«

"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", – цитирует главу государства РИА Новости.

Президент традиционно пожелал российским семьям всего самого доброго.

Он отметил, что традиционно встреча Нового года связана с искренним желанием порадовать близких, и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи.

Настоящая, большая семья, продолжил Путин, – “это безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу”.

Из такого родства поколений воспитывается преданность Отечеству, подчеркнул глава государства.«

"В наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!" – заключил президент.

Прошлогоднее обращение Владимира Путина было записано на фоне участников СВО. В этом году российский лидер традиционно поздравил россиян, находясь у стен Кремля.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщило, что Путин обменялся новогодними поздравлениями с председателем КНР Си Цзиньпином.

Взято отсюда.