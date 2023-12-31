Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Нового года по телефону поздравил командующих группировками войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.«”Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск”, – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что речь идет о командующих группировками войск на Южном, Центральном, Западном, Восточном, а также Херсонском и Запорожском направлениях.

Радио Sputnik сообщило, что Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым.

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