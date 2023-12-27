Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.«”Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду, невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты”, – сказал Путин.

Он добавил, что российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства — в этом году оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и в Сибири, на Дальнем Востоке и юге России.

Президент отметил, что сотрудники МЧС в кратчайшие сроки эвакуировали россиян из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Удалось провести множество гуманитарных операций.«”У человеческого горя нет национальности. Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач”, – подчеркнул Путин.

Радио Sputnik сообщало, что Путин поздравил россиян с Днем Конституции.

Взято отсюда.