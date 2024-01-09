Путин позвонил девочке, мечтавшей о поездке на Байкал

Президент РФ Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, желание которой побывать на Байкале было исполнено в рамках акции “Елка желаний”.

В преддверии Нового года Путин посетил выставку-форум “Россия” на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции “Елка желаний”.

Глава государства пообещал исполнить мечты трех детей, которые пожелали попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

Кристина отправилась в путешествие на Байкал в новогодние каникулы. Она познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее “Тальцы”.

Кроме того, девочка и ее близкие побывали в поселке Листвянка, Байкальском музее Сибирского отделения РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.

Радио Sputnik также сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров исполнил мечту юного шахматиста о партии с Сергеем Карякиным.

Взято отсюда.