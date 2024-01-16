Путин предложил продлить выставку-форум “Россия”

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить Международную выставку-форум “Россия” на ВДНХ “хотя бы на летний период”.

Ранее сообщалось, что работа форума “Россия” продлится до 12 апреля 2024 года.

В нем участвуют все 89 регионов РФ, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Радио Sputnik ранее сообщило число посетителей форума “Россия” в праздничные дни.

Взято отсюда.