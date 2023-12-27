Путин предложил учредить премию “Наставник года”

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию “Наставник года”.«

"Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года"", – цитирует Путина РИА Новости.

На заседании Госсовета глава государства отметил, что конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять все регионы.«”Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам – руководителям регионов Российской Федерации”, – подчеркнул президент.

Радио Sputnik ранее писало, что блог учительницы из Сочи набрал более 12 миллионов просмотров.

Взято отсюда.