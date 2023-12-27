Путин предложил законодательно предусмотреть доплаты наставникам

В законодательстве необходимо предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета.«”Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно”, – цитирует РИА Новости российского лидера.

Радио Sputnik также сообщало о предложении Путина учредить ежегодную премию “Наставник года”.

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